Среда, 31 Октября 2018 года
13:14:55 МСК

В Пакистане отменен смертный приговор для христианки, оскорбившей пророка

Политика

Судьба многодетной матери Асии Биби из Пенджаба привлекла внимание во всем мире после ее ареста в 2009 году

Исламабад, 31 октября 2018, 11:54 — REGNUM  Верховный суд Пакистана отметил смертный приговор для христианки Асии Биби, обвиненной в оскорблении пророка Мухаммеда, пишет газета Heute 31 октября.

В 2010 году многодетная мать была приговорена в провинции Пенджаб к смертной казни через повешение за оскорбление пророка Мухаммеда. Соседки-мусульманки обвинили ее кощунстве в ходе спора.

Асия Биби стала первой женщиной, приговоренной к смерти в Пакистане в 2010 году. Этот случай вызвал широкий резонанс во всем мире. Либерально настроенный губернатор провинции Салман Тасир открыто выступил в ее защиту, за что был убит в 2011 году.

Читайте также: ЕСПЧ признал гражданку Австрии виновной в оскорблении пророка Мухаммеда

Читайте развитие сюжета: Отмена смертной казни христианки вызвала акции протеста в Пакистане

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Пакистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить