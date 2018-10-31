В Пакистане отменен смертный приговор для христианки, оскорбившей пророка

Исламабад, , 11:54 — REGNUM Верховный суд Пакистана отметил смертный приговор для христианки Асии Биби, обвиненной в оскорблении пророка Мухаммеда, пишет газета Heute 31 октября.

В 2010 году многодетная мать была приговорена в провинции Пенджаб к смертной казни через повешение за оскорбление пророка Мухаммеда. Соседки-мусульманки обвинили ее кощунстве в ходе спора.

Асия Биби стала первой женщиной, приговоренной к смерти в Пакистане в 2010 году. Этот случай вызвал широкий резонанс во всем мире. Либерально настроенный губернатор провинции Салман Тасир открыто выступил в ее защиту, за что был убит в 2011 году.

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