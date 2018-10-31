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МИД Индонезии: яванские потомки в Новой Каледонии — ключ к развитию связей

Политика

Глава МИД Индонезии встретилась с представителем Новой Каледонии, заморской территории Франции

Денпасар, Индонезия, 31 октября 2018, 10:43 — REGNUM  Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди во время встречи с представителем Новой Каледонии, заморской территории Франции, Филиппом Жерменом заявила, что существование яванских потомков в Новой Каледонии может улучшить отношения Индонезии с этим островом в южной части Тихого океана, сообщает Sindonews.

«Существование яванских потомков в Новой Каледонии — это наше преимущество для улучшения отношений с Новой Каледонией», — отметила Ретно Марсуди.

В ходе двусторонней встречи Ретно Марсуди и Филипп Жермен обсудили культурное сотрудничество, взаимодействие в морской области и проблему незаконного рыболовства.

Стороны выразили готовность активизировать сотрудничество в морском секторе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франция одобрила референдум о независимости Новой Каледонии, который пройдет 4 ноября 2018 года. Премьер-министр Франции планирует встретиться со всеми политическими силами 5 ноября, чтобы обсудить результаты референдума и условия взаимодействия Франции и Новой Каледонии после референдума.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Франции посетит Новую Каледонию после референдума 4 ноября

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Внешняя политика Индонезии
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