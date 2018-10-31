«Талибан"* взял ответственность за крушение вертолета в Афганистане

Кабул, , 10:22 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за катастрофу военного вертолета в Афганистане, сообщает 31 октября Reuters.

На борту вертолета находилось 25 человек, среди них были члены экипажа и пассажиры. Официальная версия трагедии — плохая погода. Таким образом, власти отвергают факт причастности террористов к инциденту.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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