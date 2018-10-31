Среда, 31 Октября 2018 года
11:31:51 МСК

«Талибан"* взял ответственность за крушение вертолета в Афганистане

Политика

* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 31 октября 2018, 10:22 — REGNUM  Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за катастрофу военного вертолета в Афганистане, сообщает 31 октября Reuters.

На борту вертолета находилось 25 человек, среди них были члены экипажа и пассажиры. Официальная версия трагедии — плохая погода. Таким образом, власти отвергают факт причастности террористов к инциденту.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

Читайте ранее в этом сюжете: В Афганистане при крушении вертолета погибли 20 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Главное об Афганистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить