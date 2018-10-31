Путин подписал закон о штрафах для организаторов митингов

Москва, , 10:07 — REGNUM Закон, ужесточающий ответственность организаторов публичных мероприятий, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 31 октября на официальном портале правовой информации.

Отныне организаторы митинга могут быть оштрафованы за невыполнение обязанности по информированию граждан и органов власти об отказе от его проведения, за несвоевременное представление такого уведомления либо за подачу уведомления о проведении митинга без цели проведения публичного мероприятия.

Отмечается, что в случае отказа от проведения митинга не позднее чем за день до назначенной даты проведения организатор мероприятия должен уведомить власти.

За нарушение закона предусмотрены штрафы: для физических лиц от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября указанный закон о штрафах для организаторов митингов за неуведомление об отмене акции в третьем чтении приняла Госдума РФ.

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