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ВВС Турции «нейтрализовали» 11 членов РПК, в том числе на территории Ирака

Политика

Судьба «нейтрализованных» неизвестна

Анкара, 31 октября 2018, 10:06 — REGNUM  Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 11 членов Рабочей партии Курдистана на территории страны, а также на севере Ирака, сообщает 31 октября Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Читайте ранее в этом сюжете: С начала года в Турции «нейтрализован» 1 тыс. 451 член РПК

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