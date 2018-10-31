Дети и внуки жителей Украины будут «пахать» на МВФ — депутат Рады

Киев, , 09:57 — REGNUM Главная статья расходов в бюджете Украины на 2019 год — это обслуживание долгов, заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович 28 октября в эфире телеканала 112.ua.

«Сегодня ситуация в экономике катастрофическая. На конец августа долг нашей страны — внешний долг — составлял $47,5 млрд. Совокупный внешний долг и внутренний приблизился к $75 млрд. В проекте бюджета на следующий год главная статья расходов — это обслуживание внешнего долга», — рассказал парламентарий.

Это означает, что будущие поколения граждан Украины будут отрабатывать долги, сделанные сотней людей, которые возглавляют страну, отметил Рабинович.

Напомним, по данным экспертов, Украина будет вынуждена в ближайшие годы вернуть западным кредиторам 4,5% своего ВВП.

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Основное бремя ляжет на плечи простых жителей страны, поскольку налоги на доходы физических лиц, НДС, акцизные сборы и оплата коммунальных услуг составляют более 70% доходов украинского бюджета.