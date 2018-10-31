Верховный суд Пакистана отменил смертный приговор христианке

Исламабад, , 09:54 — REGNUM Верховный суд Пакистана отменил приговор христианке, обвинительный приговор за богохульство, сообщает 31 октября Agence France-Presse.

Женщине была приговорена к смертной казни, что вызвало широкий резонанс в международном сообществе и привело к негативной реакции со стороны Ватикана.

В результате чего была подана апелляция в высшую судебную инстанцию Пакистана, которая отменила смертный приговор. Обвиняемая должна быть отпущена из-под ареста немедленно.

Напомним, богохульство является тяжким преступлением в Пакистане, где большая часть населения являются мусульманами. По словам адвоката обвиняемой, данный факт приводит к дискриминации религиозных меньшинств государства.

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