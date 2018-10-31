Foreign Policy: От торговой войны США и Китая выигрывает Вьетнам

Ханой, , 09:40 — REGNUM На фоне продолжающейся торговой войны между США и КНР производители все больше стремятся избежать необходимости платить ввозные пошлины и поэтому переносят свое производство из Китая на территорию его южного соседа — во Вьетнам, пишет Беннетт Мюррей в статье для американского издания The Foreign Policy.

Наиболее красноречивым стало решение китайской компании Goertek, занимающейся сбором плееров AirPod компании Apple, перенести производство из КНР в эту страну. Председатель компании Цзян Бинь был довольно откровенен в своих геополитических воззрениях, указывая на то, что «макроэкономические факторы» осложнили работу компании и ее управление.

Вьетнам и до торговой войны Вашингтона и Пекина выгодно отличался от КНР тем, что средняя минимальная зарплата там составляет $130−170 против $315 в Китае. Ханой также активно заключает соглашения о свободной торговле, став одной из первых стран, которая подписала Договор о Транстихоокеанском сотрудничестве.

И хотя Вьетнам может также оказаться под прицелом президента США Дональда Трампа, пока Ханой пребывает у главы Белого дома в категории хороших стран. В частности, в 2017 году премьер-министр страны Нгуен Суан Фук посетил Вашингтон, принеся с собой дар в виде контрактов на общую сумму $8 млрд, чем заслужил похвалу от Трампа. Более того, Ханой, на протяжении долгого времени покупавший российское оружие, давно хотел приобрести и передовые образцы у США с тем, чтобы защищать свои интересы в Южно-Китайском море.

Эмбарго, введенное в связи с Вьетнамской войной, было снято прошлым главой Белого дома Бараком Обамой, который предполагал, что поставки будут осуществляться в зависимости от ситуации. Тем не менее для Трампа важнее не геополитический аспект такой продажи, а деловой. И определенные виды американского оружия уже поступают в эту азиатскую страну.

Безусловно, признает автор, Китай по-прежнему обладает значительными преимуществами перед Вьетнамом благодаря своей рабочей силе и другим аспектам. Тем не менее и во Вьетнаме происходят важные процессы, позволяющие стране лучше конкурировать с КНР. И пока Пекин является соперником Запада, готовность Ханоя искать общий язык с США и ЕС дает ему ряд возможностей. В нем Запад сможет найти не только более дешевого, но и более удобного поставщика товаров.

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Напомним, ранее министерство коммерции КНР выразило несогласие в связи с введением Вашингтоном односторонних мер против китайских компаний. Заявление было сделано после того, как министерство торговли США приняло решение об ограничении экспорта китайской компании Fujian Jinhua Integrated Circuit Company. В министерстве этот шаг обосновали интересами национальной безопасности.