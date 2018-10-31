Генсек ООН назначит нового посланника в Сирию

Дамаск, , 09:31 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проинформировал СБ ООН о том, что желает назначить нового специального посланника в Сирию, сообщает 31 октября Al Arabia.

Им должен стать норвежский дипломат Гейр Педерсен. В настоящее время политик занимает должность посла Норвегии в Китае.

«Рад вам сообщить, что намерен назначить господина Гейра Педерсона своим специальным посланником в Сирии. Принимая решение я проконсультировался со многими сторонами, в том числе и с правительством Сирии», — говорится в заявлении Генсека ООН.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее конфликт по-прежнему не исчерпан.

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