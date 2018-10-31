США предостерегли от попыток решить судьбу Тайваня военным путем

Тайбэй, , 09:23 — REGNUM Власти Соединенных Штатов считают серьезной проблемой любые возможные попытки определить будущее Тайваня «не мирными средствами», заявил глава Американского института на Тайване (фактически представляющего собой посольство США в Тайбэе) Брент Кристенсен. Об этом сообщает 31 октября Reuters.

По словам Кристенсена, Вашингтон всегда будет поддерживать «существенную роль» Тайваня на международной арене. Ранее сообщалось, что 24 октября два военных корабля США прошли через Тайваньский пролив.

Читайте также: Китай выразил обеспокоенность заходом кораблей США в Тайваньский пролив

Как сообщало ИА REGNUM, позднее официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан заявил, что Пекин выступает против любых контактов между Тайванем и США.

Читайте также: Китай призвал США отказаться от контактов с Тайванем