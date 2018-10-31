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Глава Пентагона призвал стороны конфликта в Йемене к перемирию

Политика

Саудовская Аравия, по словам Мэттиса, к этому готова

Глава Пентагона призвал стороны конфликта в Йемене к перемирию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Сана, 31 октября 2018, 09:27 — REGNUM  Министр обороны США Джеймс Мэттис призвал стороны конфликта в Йемене к прекращению огня на 30 дней, для проведения переговоров, сообщает 31 октября Al Arabia.

Глава Пентагона подчеркнул, что конфликт в Йемене находится в его поле зрения на протяжении долгого времени. И арабская коалиция, которая вмешалась в войну, по его словам, готова к переговорам.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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