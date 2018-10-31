Украина выдавливает крымских учёных из международных структур

Симферополь, , 09:18 — REGNUM Украина не даёт крымским и севастопольским исследователям работать на международном уровне. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 30 октября сообщил ведущий научный сотрудник Института морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН Александр Болтачев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На прошлом мероприятии Черноморской комиссии у нас произошёл скандал — Украина потребовала вывода крымских учёных из состава Черноморской комиссии. В этом году нас туда вообще не пригласили, хотя у наших специалистов наработок больше, чем у многих других стран. Раньше наш институт тесно сотрудничал с ЮНЕСКО и получал гранты на изучение акватории Чёрного моря, но после 2014 года сотрудничество фактически прекратилось», — отметил Болтачев.

Как сообщало ИА REGNUM, вопреки заявлениям ряда украинских и международных учёных и общественников, российские специалисты заверили, что строительство Крымского моста через Керченский пролив не нанесло вред экологической обстановки в регионе.

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