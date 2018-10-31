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Сеул: КНДР готовится к международной инспекции своих ядерных полигонов

Политика

Пхеньян информацию не подтверждает

Пхеньян, 31 октября 2018, 09:17 — REGNUM  Северная Корея занялась подготовкой своих ядерных и ракетных полигонов к международной инспекции, сообщает 31 октября Reuters.

Данную информацию передало разведывательная служба Южной Кореи. Пхеньян данную информацию пока не подтверждает, выводы были сделаны на основании оценки южнокорейской стороны.

Напомним, с начала 2018 года Северная Корея значительно улучшила свои отношения как с Южной Кореей, так и с Соединенными Штатами, что привело к исторической встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

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Северная Корея: внутренняя и внешняя политика
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