Сеул: КНДР готовится к международной инспекции своих ядерных полигонов

Пхеньян, , 09:17 — REGNUM Северная Корея занялась подготовкой своих ядерных и ракетных полигонов к международной инспекции, сообщает 31 октября Reuters.

Данную информацию передало разведывательная служба Южной Кореи. Пхеньян данную информацию пока не подтверждает, выводы были сделаны на основании оценки южнокорейской стороны.

Напомним, с начала 2018 года Северная Корея значительно улучшила свои отношения как с Южной Кореей, так и с Соединенными Штатами, что привело к исторической встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Читайте ранее в этом сюжете: Заместитель главы МИД КНДР отправился с визитом в Москву