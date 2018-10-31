Среда, 31 Октября 2018 года
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Австрия не подпишет Глобальный договор о миграции ООН

Политика

Вена хочет оставаться суверенной в вопросе решения миграционных проблем

Вена, 31 октября 2018, 09:09 — REGNUM  Австрия сделала свой выбор: она не будет подписывать Глобальный договор ООН о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, пишет газета Heute.

31 октября власти Австрии сделают официальное заявление о неподписании договора. Вена объявит ООН о своем неприсоединении в письменной форме.

В докладе правительства сообщается, что договор «не подходит для регулирования миграционных вопросов», не имеет обязательной юридической силы. Посредством этого документа не может возникать и отстаиваться право человека на миграцию.

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил: «Австрия должна оставаться суверенной и автономной в вопросах миграции».

Договор, подписание которого планируется в декабре на конференции ООН в Марокко, не намерены принимать Венгрия и США. Власти Польши, Австралии и Швейцарии также высказываются о нем скептично.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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