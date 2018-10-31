Джон Керри высоко оценивает роль Индонезии в преодолении загрязнения моря

Денпасар, Индонезия, , 09:06 — REGNUM Бывший госсекретарь США Джон Керри высоко оценивает роль и стремление Индонезии в преодолении загрязнения моря, сообщает Sindonews.

Джон Керри надеется, что Индонезия будет продолжать демонстрировать свое лидерство в этом вопросе. Об этом бывший госсекретарь США сообщил во время двусторонней встречи с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди во время международной конференции Our Ocean Conference 2018 на Бали.

В свою очередь Ретно Марсуди заявила, что Индонезия имеет свою национальную морскую политику и план действий по охране океана и обеспечения его устойчивого развития.

«Морская дипломатия стала неотъемлемой частью нашей внешней политики», — подчеркнула глава МИД Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о пластиковых отходах стал важной проблемой на встрече по развитию океана на Бали 29−30 октября 2018 года.

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