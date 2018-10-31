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Джон Керри высоко оценивает роль Индонезии в преодолении загрязнения моря

Политика

Экс-госсекретарь США Джон Керри надеется, что Индонезия будет продолжать демонстрировать свое лидерство в этом вопросе

Денпасар, Индонезия, 31 октября 2018, 09:06 — REGNUM  Бывший госсекретарь США Джон Керри высоко оценивает роль и стремление Индонезии в преодолении загрязнения моря, сообщает Sindonews.

Джон Керри надеется, что Индонезия будет продолжать демонстрировать свое лидерство в этом вопросе. Об этом бывший госсекретарь США сообщил во время двусторонней встречи с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди во время международной конференции Our Ocean Conference 2018 на Бали.

В свою очередь Ретно Марсуди заявила, что Индонезия имеет свою национальную морскую политику и план действий по охране океана и обеспечения его устойчивого развития.

«Морская дипломатия стала неотъемлемой частью нашей внешней политики», — подчеркнула глава МИД Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о пластиковых отходах стал важной проблемой на встрече по развитию океана на Бали 29−30 октября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Сокращение использования пластика: Индонезия будет учиться у Чили

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Внешняя политика Индонезии
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