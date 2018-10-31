Дипломат Гейр Педерсен станет новым спецпосланником генсека ООН по Сирии

Нью-Йорк, США, , 08:53 — REGNUM Новым спецпосланником генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии вместо Стаффана де Мистуры станет норвежский дипломат Гейр Педерсен. Об этом со ссылкой на выступление генсека ООН Антониу Гутерреша сообщает Reuters.

Отмечается, что назначение Педерсена одобрили постоянные члены Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Франция и Великобритания). По словам Гутерреша, принимая решение о назначении норвежского дипломата на указанный пост, он консультировался в том числе и с правительством Сирии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что далеко не все контакты, которые у России были со специальным посланником генерального секретаря ООН Стаффаном де Мистурой по Сирии, являлись эффективными.

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