Совбез ООН отказался выслушать представителя ЛНР

Нью-Йорк, США, , 08:37 — REGNUM Семь стран — участниц Совета Безопасности ООН проголосовали против участия в заседании представителя Луганской Народной Республики, сообщило 30 октября украинское информационное агентство УНИАН.

Представитель Боливии, которая в данный момент возглавляет Собвез ООН, сообщил, что Россия направила предложение об участии в заседании представителя ЛНР.

Представитель Швеции Карл Скау заявил, что глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко, которую предложила выслушать российская сторона, не представляет органы власти Украины и её гражданское общество, кроме того, участие представителя «незаконного сепаратистского образования» является опасным прецедентом для Совета Безопасности ООН.

Постпред России Василий Небензя был удивлён тем, что инициаторы заседания «не удосужились даже подумать о том, чтобы пригласить представителей тех, о ком пойдет речь».

В итоге предложение России было отклонено. Против высказались семь стран — участниц Совбеза, ещё семь стран воздержались, «за» выступила только Россия.

Напомним, 30 октября прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждались грядущие выборы в ДНР и ЛНР.

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31 октября в Минске пройдёт заседание Мюнхенской конференции по безопасности, на котором соберутся представители Евросоюза, НАТО, а также украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко.