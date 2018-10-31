США и Япония привлекли к совместным учениям более 50 тыс. военных

Токио, , 08:16 — REGNUM Крупномасштабные военные маневры Keen Sword начались на территории Японии с участием американских военных. В них задействованы 56,5 тыс. человек, сообщает 31 октября агентство Kyodo.

Со стороны Японии в маневрах участвуют около 47 тыс. военнослужащих, еще 9,5 тыс. военнослужащих — со стороны США. Учения продлятся до 8 ноября.

Стороны испытают не только армейские подразделения, но и авиацию, и флот. Так, в первый день учений военные отработают взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций в районе военно-морской базы Мисава на севере острова Хонсю.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября военно-воздушные силы США и Японии провели совместные учения над Восточно-Китайским и Японским морями с привлечением 16 боевых самолетов Японии и американского стратегического бомбардировщика В-52. Ранее страны не проводили совместных учений над акваторией этих морей.

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