Властям ФРГ не удается взять под контроль рынок проституции — Die Welt

Берлин, , 08:12 — REGNUM Несмотря на усилия политиков, рынок проституции в Германии остается в значительной мере нерегулируемым и восприимчивым к преступности, пишет издание Die Welt 31 октября.

16 месяцев назад в стране вступил в силу закон, который призван защищать женщин от принудительной сексуальной эксплуатации и регулировать сферу проституции. Исследование издания в крупных немецких городах показали, что на практике закон не приносит результатов.

Согласно закону, с 1 июля 2017 года представительницы древнейшей профессии обязаны регистрироваться в муниципалитетах, но в действительности это делает небольшая их часть. В Берлине на сегодняшний день зарегистрированы 270 из 7 тыс. проституток, в Гамбурге — 1,5 тыс. из 5 тыс., в Штутгарте — 170 из 2 тыс., в Лейпциге и вовсе лишь 47 из 3,6 тыс. Похожая ситуация и в других городах Германии, за исключением Мюнхена: здесь в городской администрации зарегистрировались почти все 2,4 тыс. женщин, оказывающие сексуальные услуги.

Но даже тот факт, что женщины зарегистрировались официально, не говорит о том, что они занимаются такого рода деятельностью добровольно. Это подтверждает берлинская уголовная полиция. По словам полицейских чиновников, положение женщин в этой сфере в последние четыре года ухудшилось.

Легализация проституции в 2002 году и право на свободное передвижение внутри Евросоюза затруднили борьбу с торговлей людьми. Женщины из Болгарии, Румынии и Венгрии часто становятся жертвами криминала, и если они не дают показания против своих сутенеров, полиция не имеет возможности оказать им помощь.

Принудительная проституция значительно снижает цены на сексуальные услуги, поэтому количество желающих заниматься этим добровольно уменьшается.

Сутенеры заставляют проституток гастролировать по разным городам, что мешает женщинам создавать постоянные связи с людьми, и это делает их более беспомощными. Преступники используют всё усложняющиеся схемы в интернете для ведения своего бизнеса.

Согласно оценке ОБСЕ, каждый год из Юго-Восточной Европы в Западную принудительно вывозится от 120 тыс. до 500 тыс. женщин. В 2017 году полиция Германии провела 327 расследований в этой сфере и выявила лишь 489 жертв.