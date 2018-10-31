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Президент Кубы начал свое зарубежное турне: первая остановка — Франция

Политика

После визита во Францию Мигель Диас-Канель отправится в Россию, КНДР, Китай, Вьетнам и Лаос

Гавана, 31 октября 2018, 07:48 — REGNUM  Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибудет во Францию, где встретится с премьер-министром страны Эдуардом Филиппом 31 октября 2018 года, прежде чем продолжить свое турне, сообщает Le Figaro.

После визита во Францию Мигель Диас-Канель отправится в Россию, КНДР, Китай, Вьетнам и Лаос.

«В каждой из этих стран кубинский президент будет принят главами государств и правительств, с которыми он обменяется мнениями по основным темам, представленным в двусторонних повестках дня, а также обсудят международные дела, представляющие общий интерес», — заявили в министерстве иностранных дел Кубы.

Напомним, Мигель Диас-Канель сменил братьев Фиделя и Рауля Кастро на посту президента 19 апреля 2018 года. Президентский тур главы Кубы продлится до 12 ноября 2018 года.

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Политическая жизнь Франции
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