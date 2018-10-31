Саудовская Аравия направила свыше 10 тыс. солдат в Йемен

Сана, , 07:42 — REGNUM Саудовская Аравия отправила свыше 10 тыс. военных к йеменскому порту Ходейда, сообщает 31 августа Al Jazeera.

Целью усиления военного присутствия является запланированное наступление на позиции хуситов, удерживающих стратегически важный объект. Нападение начнется в течение ближайших дней.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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