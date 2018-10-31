На заседании Совбеза ООН Небензя упрекнул Запад строками из стихов Пушкина

Нью-Йорк, США, , 07:26 — REGNUM На заседании Совета Безопасности Организации Объединённых наций, которое состоялось 30 октября, постоянный представитель России при организации Василий Небензя раскритиковал Запад за намеренное нежелание обращать внимание на проявление национализма на Украине и попустительство в этом вопросе со стороны украинских властей.

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Небензя упрекнул своих коллег по Совбезу в самообмане касательно обстановки на Украине, процитировав строки великого русского поэта Александра Пушкина: «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад».

По мнению представителя РФ, страны Запада закрывают глаза на шествия националистов в центре Киева, зато очень волнуются о предстоящих выборах в Донбассе.

«Вы тоже предпочитаете этого не замечать. Вы выпустили джинна из бутылки. А теперь не то что не хотите, а просто не можете его обратно загнать», — приводит ТАСС слова дипломата.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года представители украинских радикальных объединений и партий, запрещённых в РФ, объединились против России, подписав манифест из 20 пунктов, целью которого является признание России «страной-агрессором», а территорий ЛНР и ДНР — «оккупированными территориями». Кроме того, националисты заявили о необходимости создать контрактную армию и признать украинский язык единственным государственным языком.

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Украинские националисты объединили усилия против России

Напомним, на счету у украинских радикалов уже немало погромов, нападений и бесчинств. Так, в конце сентября в посёлке городского типа Богородчаны в Ивано-Франковской области они захватили здания митрополичьих палат при Свято-Троицком храме, предоставленных в пользование религиозной общине Украинской православной церкви. Ворвавшись в здание, боевики устроили драку с прихожанами, находившимися внутри. Несколько человек получили серьезные ранения. Затем, выгнав всех прихожан из храма, радикалы сменили замки.