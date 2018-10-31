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Бывший президент Франции Саркози о Макроне: «дайте ему время»

Политика

Николя Саркози в интервью Le Point заявил, что воздержится от критики

Париж, 31 октября 2018, 07:29 — REGNUM  Бывший президент Франции Николя Саркози заявил в интервью Le Point: «дайте президенту время», «французы выскажутся» на следующих выборах, сообщает Le Figaro.

«Я больше не в политической борьбе, я знаю, как трудно удовлетворить все ожидания от выборов, поэтому я буду воздерживаться от критики», — отметил Николя Саркози.

«Давайте дадим ему время. Французы выступят на следующих выборах», — добавил Николя Саркози, гарантируя, что он хочет «лучшего для страны».

В интервью бывший президент признал, что «совершил ошибки, есть вещи, которые я буду делать по-другому, но у меня нет горечи, нет сожаления».

Напомним, Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. В 2014 году он решил вернуться в политику и баллотировался на пост председателя партии «Республиканцы».

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Политическая жизнь Франции
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