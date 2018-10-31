Среда, 31 Октября 2018 года
08:03:43 МСК

Президент Сальвадора посещает КНР впервые после установления дипотношений

Политика

В Пекине страны подпишут несколько двусторонних соглашений

Пекин, 31 октября 2018, 07:25 — REGNUM  31 октября начинается первый официальный визит президента Сальвадора Сальвадора Санчеса Серена в КНР, сообщает агентство Prensa Latina.

В первый день визита Санчес Серен посетит Университет внешней торговли в Пекине, где встретится с учащимися в Китае соотечественниками. Формальные мероприятия начнутся с 1 ноября: посещение символических мест Китая — площади Тяньаньмэнь и мавзолея Мао Цзэдуна и встреча с президентом Китая Си Цзиньпинем, во время которой будут подписаны несколько двусторонних соглашений. Визит Санчеса Серена продлится до 6 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, Сальвадор и КНР установили дипломатические отношения лишь два месяца назад. До этого центральноамериканское государство поддерживало отношения с Тайванем. Они были разорваны 20 августа.

Читайте также: Сальвадор готовит стратегию по привлечению китайских туристов

А также: Китай и Сальвадор установили дипломатические отношения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китай и Латинская Америка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить