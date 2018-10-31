Президент Сальвадора посещает КНР впервые после установления дипотношений

Пекин, , 07:25 — REGNUM 31 октября начинается первый официальный визит президента Сальвадора Сальвадора Санчеса Серена в КНР, сообщает агентство Prensa Latina.

В первый день визита Санчес Серен посетит Университет внешней торговли в Пекине, где встретится с учащимися в Китае соотечественниками. Формальные мероприятия начнутся с 1 ноября: посещение символических мест Китая — площади Тяньаньмэнь и мавзолея Мао Цзэдуна и встреча с президентом Китая Си Цзиньпинем, во время которой будут подписаны несколько двусторонних соглашений. Визит Санчеса Серена продлится до 6 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, Сальвадор и КНР установили дипломатические отношения лишь два месяца назад. До этого центральноамериканское государство поддерживало отношения с Тайванем. Они были разорваны 20 августа.

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