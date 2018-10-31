Тимошенко намерена «заставить» РФ выплатить Украине €100 млрд компенсации

Киев, , 07:18 — REGNUM В случае победы на выборах президента Украины лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала добиться компенсации от России убытков, которые якобы были нанесены Киеву после утраты Донбасса и Крыма, сообщается на сайте партии.

По ее словам, если все «пострадавшие» граждане Украины подадут иски против России, то общая сумма претензий, рассчитанных согласно практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), превысит €100 млрд.

«Мы заставим Россию компенсировать нам болезненные потери», — уверена Тимошенко.

Напомним, выборы президента на Украине пройдут весной 2019 года. Пока действующий президент страны Пётр Порошенко официально не заявлял о своём намерении баллотироваться на этот пост, однако эксперты невысоко оценивают его шансы снова занять пост главы государства. Согласно соцопросам, главным претендентом на победу на выборах президента страны является Тимошенко.

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