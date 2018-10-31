Не до последнего вздоха: экс-главе Забайкалья предложена работа в Москве

Москва, , 07:18 — REGNUM Экс-губернатора Забайкалья Наталью Жданову трудоустроят в Совет Федерации. Об этом со ссылкой на материалы встречи с бывшими главами регионов сообщают «Известия».

"Также сенаторами могут стать Олег Королев (с 1998 года возглавлявший Липецкую область) и Александр Михайлов (с 2000 года был главой Курской области)», — сказано в этих материалах.

Напомним, с бывшими губернаторами Владимир Путин встретился накануне вечером, 30 октября. В приветственном слове он поблагодарил всех за работу, подчеркнув «насколько тяжела, многообразна работа руководителя региона».

"Вступление в должность сенаторов означает, что экс-губернаторы становятся членами команд врио глав регионов, назначенных вместо них», — сообщил «Известиям» политтехнолог Дмитрий Фетисов.

По его оценке, этот шаг будет стимулировать отставников помогать врио эффективнее работать в регионе и набирать рейтинг для успешного избрания.

«Наталья Жданова, Александр Михайлов и Олег Королев являются системными игроками, которые всегда поддерживали курс президента», — подчеркнул эксперт.

Напомним, Наталья Жданова родилась 16 февраля 1964 года в Чите. Окончила Читинский государственный педагогический институт по специальности «Китайский и английский языки» (1986 год), Дальневосточную академию госслужбы по специальности «муниципальное управление» (2002 год). Долгое время работала в читинской средней школе №4 (с 1986 года — учителем китайского языка, а в 1995—2001 годах — директором этого учебного заведения, преобразованного в «Многопрофильную языковую гимназию №4»). С 2001 года Жданова возглавляла комитет образования администрации Читы. В кресло губернатора Забайкалья села в 2016 году, после того как с должности ушёл предыдущий глава Константин Ильковский.

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Между тем читинские журналисты припомнили, что в самом начале своей губернаторской карьеры Наталья Жданова говорила о том, что не намерена уезжать из Забайкалья.

«Я здесь родилась, выросла здесь, работаю. У меня была тысяча возможностей уехать отсюда. Я даже уезжала навсегда, возвращалась. А иногда и не пользовалась этими возможностями. Ну что такое?! Я здесь намерена жить до последнего вздоха», — цитирует слова Ждановой ИА «Чита.ру».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале октября Наталья Жданова ушла в отпуск, а уже спустя наделю объявила о своей отставке.

«Я приняла решение покинуть свой пост. Хочу отметить, что это решение не связано с предположениями, различными слухами вокруг меня или даже злобными нападками. Оно обусловлено моими внутренними мотивами и теми объективными жизненными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период моей жизни», — заявила Жданова 11 октября 2018 года в телеобращении к землякам.

Ответа Кремля по поводу отставки ей пришлось ждать довольно долго. Только 25 октября стало известно, что врио Забайкальского края назначен экс-замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов.

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