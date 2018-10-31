Foreign Policy: Трамп решил исполнить перед избирателями политический трюк?

Максим Исаев, , 07:06 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп дополнительно направил на защиту южной границы еще 5 тыс. 200 военных, пытаясь преподнести дополнительное развертывание как беспрецедентную попытку остановить «вторжение» каравана центральноамериканских мигрантов, направляющихся к границе США, пишет Лара Селигман в статье для американского издания The Foreign Policy.

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Пограничная операция получила название Operation Faithful Patriot, она направлена на усиление уровня безопасности границы с Мексикой. Общая численность военных, направленных обеспечивать безопасность южной границы, составит более 7 тыс. человек, что более чем в три раза превышает численность американских войск в Сирии по состоянию на декабрь 2017 года.

Некоторые критики уже указали на то, что Трамп проводит широкомасштабную милитаризацию границы всего за несколько дней до промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на 6 ноября. Сторонники Трампа рекламируют отправку солдат как беспрецедентное участие оборонного ведомства в поддержке безопасности южной границы.

Однако факты говорят о том, что шумиха, поднятая как противниками, так и сторонниками Трампа, неоправданна. Во-первых, каравану мигрантов потребуется больше месяца для того, чтобы пешком добраться до границы США. Поэтому отправка войск на границу, возможно, является всего лишь политической уловкой Трампа перед выборами. С другой стороны, нельзя сказать, что численность военных на границе достигла беспрецедентных масштабов, поскольку и экс-президент США Джордж Буш, и предшественник Трампа Барак Обама направляли на границу сходное количество военных, хотя и не во время выборов.

Что еще более важно, пограничная миссия военных будет носить очень ограниченный характер. С юридической точки зрения военные не могут выполнять функции правоохранительных органов, поэтому их миссия ограничится лишь прокладкой армированной колючей ленты и материально-технической поддержкой агентов пограничного контроля. Военные не будут принимать участие в арестах.

Бюро таможенного и пограничного контроля США уже задействовало 1 тыс. офицеров, заявил 29 октября комиссар по таможенным вопросам и пограничной защите Кевин Макаленан. Офицеры пограничного контроля будут осуществлять аресты, обыски и изъятия, а также другие правоохранительные функции. Учитывая размеры надвигающегося каравана мигрантов, министерство национальной безопасности запросило дополнительную помощь у Пентагона, заявил Макаленан.

Закон Поссе Комитату гласит, что 5 тыс. 200 военных, направленных на границу, и около 2 тыс. военнослужащих национальной гвардии, которые уже прибыли на мексиканскую границу, не могут осуществлять операции правоохранительных органов на территории США. Войска не могут обеспечивать соблюдение федеральных законов или законов штатов, они не могут задерживать лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях, заявил директор главного бюджетно-контрольного управления США Джозеф Киршбаум. Войска будут выполнять вспомогательные задачи, включая транспортировку персонала и оборудования бюро таможенного и пограничного контроля, а также оказание медико-логистической поддержки и планирования.

К тому же солдаты, направленные Трампом на границу, не специализируются на непосредственном участии в боевых операциях. Трамп направил на границу три инженерных батальона с опытом строительства временных барьеров и ограждений, группы военного планирования, несколько вертолетных экипажей, летчиков транспортной авиации, военную полицию и медицинские подразделения. Восемьсот солдат уже отправились на границу из штата Кентукки, остальные должны прибыть к концу этой недели.

Белый дом и раньше отправлял войска на южную границу. Буш, например, в июне 2006 года в рамках операции Jump Start направил на мексиканскую границу около 6 тыс. военнослужащих национальной гвардии для поддержания безопасности и строительства пограничных сооружений. В июле 2010 года Обама направил на границу примерно 1 тыс. 200 военнослужащих национальной гвардии. Самое большое различие заключается в том, что Буш и Обама задействовали военнослужащих национальной гвардии, а Трампа направил солдат регулярных войск.

Некоторые критики утверждают, что решение Трампа — это пустая трата средств налогоплательщиков. Эксперт исследовательской организации «Центр американского прогресса» Келли Магзамен считает, что отправка войск на границу является очевидным «политическим трюком, который может создать плохой прецедент и, возможно, является примером злоупотребления властью».

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Магзамен, входившая в совет по национальной безопасности при администрации Буша и Обамы, призвала министра обороны США Джеймса Мэттиса публично отстаивать решение Трампа или уйти в отставку.

«Отправка регулярных войск на границу — это растрата имеющихся ресурсов, учитывая то, что войска национальной гвардии могли бы взять на себя те же функции… Трамп делает это только для того, чтобы напугать публику угрозой вторжения, которой не существует», — считает Магзамен.