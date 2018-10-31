В Свердловской области назначен врио главного федерального инспектора

Екатеринбург, , 06:35 — REGNUM В Свердловской области временно исполняющим обязанности главного федерального инспектора назначен Сергей Осипов. Он был представлен региональным депутатам и принял участие в работе 26-го заседания Законодательного собрания Свердловской области.

По данным местных изданий, Сергей Осипов ранее работал в аппарате администрации губернатора Свердловской области.

Предыдущий главный федеральный инспектор Данила Трубинов ушёл в отставку.

Напомним, что Данила Трубинов был назначен главным федеральным инспектором по Свердловской области в июне 2017 года. Ранее он занимал аналогичный пост в Ямало-Ненецком автономном округе.

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