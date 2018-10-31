Китай выступил против «порочной практики» односторонних санкций США

Пекин, , 06:05 — REGNUM Министерство коммерции Китая выразило несогласие с введением США односторонних мер против китайских компаний, призвав немедленно прекратить порочную практику, сообщает 30 октября агентство Синьхуа.

Согласно заявлению министерства коммерции Китая, последовавшему после того, как министерство торговли США решило ограничить экспорт китайской компании Fujian Jinhua Integrated Circuit Company, добавив ее в специальный перечень предприятий, Китай всячески осуждает подобного рода практики.

Китай выступает против злоупотребления США мерами ограничения экспорта, абсолютизации концепта национальной безопасности, а также выражает несогласие с односторонними санкциями в отношение китайских предприятий, заявил пресс-секретарь министерства.

Китай призывает США немедленно принять меры по прекращению порочных практик, а также переходу к нормальной международной торговой практике в русле наращивания сотрудничества и защиты законных прав.

Как сообщало ИА REGNUM, торговые войны между Китаем и США продолжаются. Так, Китай ввел пошлины в размере до 100% против этаноламинов, импортируемых из США, Саудовской Аравии, Малайзии и Таиланда.

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