От глумления Украины до австрийского удара — куда идут страны: Радио REGNUM

Москва, 31 октября 2018, 08:00 — REGNUM
- На Украине решили поглумиться над лагерем смерти Аушвиц?
- Австрия готовит удар по Литве;
- Экипаж крымского «Норда» обменяли на украинских браконьеров;
- Глава Монголии готов к голодовке из-за отказа парламента от самороспуска;
- Производители продуктов питания предупредили о возможном росте цен.
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Читайте ранее в этом сюжете: Цены на бензин растут – кому на радость? Радио REGNUM