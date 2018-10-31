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Генсек ООН назначил Педерсена на пост спецпосланника по Сирии

Политика

Генсек ООН проводил консультации с правительством Сирии

Нью-Йорк, США, 31 октября 2018, 05:08 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш утвердил кандидатуру Гейра Педерсена на пост спецпосланника организации по Сирии, сообщает The National.

«Принимая это решение, я проконсультировался со многими, включая правительство Сирийской Арабской республики», — заявил Гуттереш.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября спецпосланник ООН по Сирии Стеффан де Мистура заявил о намерении покинуть свой пост в Организации объединенных наций в ноябре 2018 года. Как заявил дипломат, решение об отставке он принял по причинам личного характера, связанными с его семьей.

Читайте ранее в этом сюжете: Кремль прокомментировал отставку де Мистуры

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