Канье Уэст обнаружил, что его использовали в политических целях

Вашингтон, , 05:00 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст заявил о том, что его использовали в политических целях, на своей странице в Twitter.

«Мои глаза теперь открылись и я понял, что меня использовали для распространения идей, в которые я не верю. Я дистанцируюсь от политики и отныне целиком посвящу себя творчеству», — заявил он.

При этом в интервью порталу TMZ музыкант подчеркнул, что это его заявление не связано с американским президентом Дональдом Трампом. В первую очередь это заявление касалось кампании Blexit.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября американский рэпер Канье Уэст выпустил линию фуболок Blexit, которая призывает чернокожих граждан США выйти из рядов Демпартии.

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