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Канье Уэст обнаружил, что его использовали в политических целях

Политика

Но не Трамп

Канье Уэст обнаружил, что его использовали в политических целях
David Shankbone
Канье Уэст

Вашингтон, 31 октября 2018, 05:00 — REGNUM  Американский рэпер Канье Уэст заявил о том, что его использовали в политических целях, на своей странице в Twitter.

«Мои глаза теперь открылись и я понял, что меня использовали для распространения идей, в которые я не верю. Я дистанцируюсь от политики и отныне целиком посвящу себя творчеству», — заявил он.

При этом в интервью порталу TMZ музыкант подчеркнул, что это его заявление не связано с американским президентом Дональдом Трампом. В первую очередь это заявление касалось кампании Blexit.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября американский рэпер Канье Уэст выпустил линию фуболок Blexit, которая призывает чернокожих граждан США выйти из рядов Демпартии.

Читайте ранее в этом сюжете: Рэпер Канье Уэст разработал линию одежды в поддержку Трампа

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