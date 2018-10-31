Соловьёв: 60 миллионов жертв сталинских репрессий — фарс на месте трагедии

Москва, , 04:41 — REGNUM К сталинским репрессиям нельзя относиться вне времени и контекста, в противном случае трагедия превращается в фарс, заявил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Размер трагедии как раз размывается, когда говорят 60 миллионов… превращается в фарс. Когда осознаешь, что почти миллион людей расстреляны, это ужасающая цифра. Есть только один неприятный момент — исторические реалии. Потому что, когда смотришь, что в это время происходило в этот же момент в срезе стран, ты вдруг с ужасом понимаешь, что то, что для нас выглядит с нынешнего дня абсолютно ужасным, было чуть ли не нормой того времени. Речь не о Конго, речь о цивилизованной Европе!» — заявил телеведущий.

По его мнению, мы живем сейчас в определенную эпоху, и, относясь прекраснодушно к трагедиям и преступлениям прошлого, нужно понимать контекст и время происходящего. Соловьёв также отметил, что, не берясь судить о неминуемости сталинских репрессий, он всё же убежден, что это было «эхом гражданской войны».

Напомним, что 30 октября в России отмечается день памяти жертв политических репрессий. При всей трагичности событий, которым посвящена эта дата, в России до сих пор нет национального консенсуса даже по количеству этих жертв. Так, в общественном сознании с перестройки культивируется миф о десятках и даже сотнях миллионов жертв политических репрессий. В частности, на щит берутся совершенно необоснованные и ничем не подкрепленные данные писателя Александра Солженицына.

При этом достаточно точные данные были даны совершенно объективным исследователем Виктором Земсковым. По его данным, расстрелянных было около 800 тыс. человек. При этом сам маховик репрессий, включая переселение народов и высылку, коснулся не более 2,5% населения, в связи с чем до скандальных разоблачений культа личности Сталина Хрущевым и перестройки в большей степени о репрессиях мало кто что-либо знал.

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