Вашингтон призвал Эр-Рияд прекратить атаку на Йемен

Нью-Йорк, США, , 04:43 — REGNUM Призыв к Саудовской Аравии и возглавляемой ею коалиции прекратить ракетные удары и другую агрессию в отношении территории Йемена содержится в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео.

Американская сторона призвала прекратить агрессию со стороны хуситов в отношении Саудовской Аравии и ОАЭ.

«Также авиаудары коалиции должны быть прекращены во всех населенных районах Йемена», — сказано в заявлении.

По словам Помпео, нужно решать проблему Йемена в ООН, все крупные вооружения должны перейти под международный контроль. Соответствующие консультации нужно провести под эгидой спецпосланника генсека ООН по Йемену Мартина Гриффитса. Они намечены на ноябрь в «третьей стране».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября Al Arabia передала информацию о том, что коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает очередное наступление правительственных войск Йемена на позиции хуситов сразу по нескольким направлениям.

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