Кедми: на улицах Украины правят бал штурмовики, а полиция им помогает

Москва, , 04:16 — REGNUM По всей Украине орудуют штурмовые отряды, как в Германии перед приходом к власти Гитлера, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"На Украине сегодня ситуация примерно, как в Германии, 1933 год, до прихода Гитлера к власти. Штурмовики правят бал на улицах, полиция им сочувственно помогает и все. Во всех городах есть штурмовой отряд. Если в Германии они принадлежали одной партии, тут у каждого атамана свой штурмовой отряд», — заявил Кедми, комментируя кадры из Винницы, где собравшиеся на митинг против повышения тарифов на ЖКХ призывали попутно «решить еврейский вопрос».

По его словам, единственное, что их объединяет — это желание силой подавлять каждого, кто им не угоден, а евреи здесь — частный случай. При этом, власти в изначальном ее понимании, на Украине уже давно нет и не будет уже никогда.

Напомним, что в Митинг в украинской Виннице на днях прошел митинг против повышения тарифов ЖКХ, где открыто звучали антисемитские лозунги. Собравшиеся обвиняли еврейский народ в повышении цен на газ и призывали к «решению еврейского вопроса», а их в их требованиях активно поддерживала местная полиция.