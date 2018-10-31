Исчезнувший азербайджанский журналист заявил о давлении со стороны полиции

Баку, , 04:14 — REGNUM Исчезнувший 26 октября сотрудник азербайджанского интернет издания Kanal 13 Исмаил Исламоглу заявил, что все это время находился в полиции. Поздно вечером 29 октября он опубликовал видеообращение, где заявляет что подвергся психологическому и физическому давлению в главном управлении полиции Баку, сообщает Turan.

Он сообщил, что был задержан 26 октября вечером двумя лицами в штатском. Его привезли в главное управлении полиции Баку и содержали в отделе Уголовного розыска.

«Меня часами держали на ногах, не давали еды и воды, били и оскорбляли. Угрожали не только мне, но и моим близким, приказав молчать», — сказал Исламоглу.

Он назвал двух сотрудников столичной полиции, которые допрашивали его по имени Фазиль и Ниямеддин Гасымов.

Из слов Исламоглу следует, что давление оказывалось из-за его публикаций в социальных сетях в интернете, от него потребовали прекратить распространять критические материалы.

Главное управление полиции города Баку, в свою очередь опровергло сообщения СМИ о задержании сотрудника Kanal 13.

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