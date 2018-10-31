Кедми: Россия выторговала моряков у бандитов... с пиратами торгуются?

Москва, , 04:09 — REGNUM Россия позволяет к себе по-хамски относиться не только со стороны США, но и со стороны пиратского государства Украина, которое похитило российским моряков и торговалось с Россией за их освобождение, что недостойно поведения великой державы, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"О моряках, которых освободили… Чему радоваться? Семьи должны радоваться, а вы чему радуетесь? Бандитское государство пиратскими методами похитило ваше судно, и вы с ними семь месяцев что делали? Торговались! Выторговали! С пиратами торгуются? Так ведет себя страна, которая хочет, чтобы к ней относились, как к великой стране, она позволяет так издеваться над своими гражданами семь месяцев, а потому радуется, когда они их выторговала?», — заявил Кедми.

Эксперт предложил представить, что было бы с любой страной, которая бы похитила девять американских моряков. По его словам, прошел бы очень короткий срок, прежде чем эта страна с подарками в целости и сохранности вернула бы моряков США. Также, по словам Кедми, Россия позволяет хамски к себе относиться и советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону, который торгуясь с Грузией призвал грузинские власти не обращать внимания на Россию, которая ничего не может.

Напомним, что Украина в течение нескольких месяцев незаконно удерживала российских моряков сейнера «Норд». Из 10 человек, находившихся в плену у Украины, двоим удалось вернуться в Россию, капитан по-прежнему находится в руках Украины.