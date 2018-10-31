Лукашенко: Мы хотим знать, что происходит в дружественной нам Армении

Минск, , 03:47 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с армянским коллегой Арменом Саркисяном подтвердил дружественный и партнерский характер белорусско-армянских отношений.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко отметил, что, несмотря на разного рода рассуждения в демократической Армении, в лице Белоруссии она всегда имела и будет иметь хорошего и надежного друга.

«Мы с вами работаем и в едином экономическом пространстве — нашем Евразийском союзе. В военно-политическом союзе ОДКБ. И как бы там ни говорили, ни писали, мы свято исполняем наши договоренности. Все, что положено в рамки этих организаций», — заявил белорусский лидер.

Что касается торгово-экономического сотрудничества, глава белорусского государства назвал его основой двусторонних отношений с Арменией.

«Товарооборот растет. Мы преодолели спад. В прошлом году более 30% прирост. Это где-то $45 млн. Если сравнивать с тем, что вообще ничего не было несколько лет назад, то это результат. Но если говорить о нашем потенциале, то, конечно, это не товарооборот. Мы сегодня запросто могли бы иметь $150 млн товарооборот, и это значительно бы подняло наши отношения на более высокий уровень. Вы знаете наши возможности, мы знаем ваши. Поэтому любые предложения, которые будут выдвинуты Арменией, мы рассмотрим в короткие сроки и примем соответствующее решение», — заверил белорусский лидер.

Он добавил, что Армения сейчас переживает очередные сложные демократические перемены: «Никуда от этого не деться. И, конечно, получить информацию из первых уст от своего друга и коллеги для меня очень важно».

Президент поблагодарил своего коллегу за поддержку группы белорусских журналистов, которые в свое время были направлены в Армению для объективного освещения происходящих там событий.

«Мы хотим знать, что происходит в дружественной нам Армении. Я вам за это очень благодарен. Вы даже интервью дали нашим журналистам. Очень широко оно разошлось в Беларуси и не только. Мы поняли, что происходит в Армении. И это очень важно для нашего народа. Поэтому мы в вашем лице видим того человека, который объективен и готов поддерживать с Беларусью отношения. Мы ответим взаимностью», — резюмировал Лукашенко.