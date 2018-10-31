Канада закупит британские фрегаты для борьбы с российскими подлодками

Оттава, , 03:34 — REGNUM Военно-морской флот Канады намерен закупить британские фрегаты «Тип 26» для борьбы с подводными лодками, сообщает портал Defence News.

По данным портала, закупка «Типа 26» у Великобритании связана с желанием Канады что-либо противопоставить российским подводным лодкам в Арктике. По словам главы корпорации Lockheed Martin Canada, западные страны последние годы вкладывали большую часть средств в развитие систем ПВО, однако теперь стало ясно, что основная угроза исходит от подводных лодок. Канада намерена закупить 15 фрегатов, которые обойдутся стране в 60 миллиардов канадских долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что Россия обладает мощным подводным флотом и усиливает свое присутствие в северной части Атлантики и в Северном Ледовитом океане.