США обвинили десять китайских граждан в промышленном шпионаже

Вашингтон, , 03:16 — REGNUM Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против ряда граждан Китая, которые якобы занимались промышленным шпионажем в Соединенных Штатах, сообщает Axios.

По данным минюста, эти граждане являлись сотрудниками министерства госбезопасности Китая и занимались кражей интеллектуальной собственности в США. В распоряжении ведомства есть доказательства наличия схем по пересылке полученных в Соединенных Штатах данных о разработках в Китай.

Также китайских граждан обвиняют в хакерских атаках, совершенных не только в США, но также в Австралии и Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в США был задержан экстрадированный из Бельгии гражданин Китая Сю Яньцзюню, которого американские правоохранители подозревают в промышленном шпионаже. Он был арестован в Бельгии в апреле 2018 года по запросу Соединенных Штатов по подозрениям в краже коммерческих тайн у ряда американских компаний, связанных с космической и авиационной отраслью.

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