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США обвинили десять китайских граждан в промышленном шпионаже

Политика

А также в совершении хакерских атак

Вашингтон, 31 октября 2018, 03:16 — REGNUM  Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против ряда граждан Китая, которые якобы занимались промышленным шпионажем в Соединенных Штатах, сообщает Axios.

По данным минюста, эти граждане являлись сотрудниками министерства госбезопасности Китая и занимались кражей интеллектуальной собственности в США. В распоряжении ведомства есть доказательства наличия схем по пересылке полученных в Соединенных Штатах данных о разработках в Китай.

Также китайских граждан обвиняют в хакерских атаках, совершенных не только в США, но также в Австралии и Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в США был задержан экстрадированный из Бельгии гражданин Китая Сю Яньцзюню, которого американские правоохранители подозревают в промышленном шпионаже. Он был арестован в Бельгии в апреле 2018 года по запросу Соединенных Штатов по подозрениям в краже коммерческих тайн у ряда американских компаний, связанных с космической и авиационной отраслью.

Читайте ранее в этом сюжете: Минюст США обвинил чиновника из Китая в шпионаже и краже коммерческой тайны

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