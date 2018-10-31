Меркель рассказала о международной политике Германии после своего ухода

Берлин, , 03:09 — REGNUM Международная политика Берлина после ухода федерального канцлера Германии Ангелы Меркель с поста главы партии Христианско-демократический союз (ХДС) останется прежней. Такое заявление сделала Меркель на пресс-конференции с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Меркель отметила, что, по ее оценке, Германия на международных переговорах будет оставаться на своих позициях. У самой же Меркель после ухода с поста главы ХДС останется «больше времени» на ведение внешней политики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель 29 октября объявила о своем предстоящем уходе с поста главы партии ХДС и с должности федерального канцлера Германии. Она пока остается на этих должностях, но на новых выборах баллотироваться не будет. Крайним сроком своего председательства в кабинете министров она назвала 2021 год.

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