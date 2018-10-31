Косачев назвал причину изоляции США в урегулировании по Сирии

Москва, , 02:17 — REGNUM США самоизолировали себя в переговорном процессе по Сирии, заявил 30 октября член Совета Федерации Константин Косачев в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Все, что сейчас происходит в Сирии, зависит от того, как друг с другом договорятся на этот счет Россия, Турция и Иран — это первая часть. Россия, Турция, Франция и Германия — во-вторых. Как об этом договорятся страны региона. Речь о США заходит в последнюю очередь, они просто себя самоизолировали политикой продвижения собственных интересов в любой ситуации, а не тех самых ценностей, о которых они так любят говорить», — сказал он.

Косачев отметил, что ни РФ, ни Турция, ни Иран не ставили задачи оставить американцев за рамками мирного процесса.

«Они не Сирией занимались в Сирии, а Ираном. В этом нет ни малейшего сомнения. Они действовали так, потому что Иран — это главный раздражитель для двух ближайших союзников США в этом регионе, Израиля и Саудовской Аравии. И Сирия оказалась в заложниках у этого многодесятилетнего противостояния США и их союзников с одной стороны, и Ирана и его союзников, в данном случае, Сирией, — с другой», — пояснил член Совфеда.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября в Стамбуле прошел саммит по Сирии, в котором приняли участие лидеры четырех стран — Турции, России, Франции и Германии.

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