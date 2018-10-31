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Вслед за профсоюзным, в Китае проходит съезд женского движения

Политика

В открытии форума участвовал полный состав Посткома Политбюро ЦК КПК

Пекин, 31 октября 2018, 02:12 — REGNUM  По сообщению Синьхуа, 30 октября в пекинском Доме народных собраний открылся 12-й Всекитайский съезд женщин; в церемонии открытия приняли участие партийно-государственные руководители КНР, члены Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ван Хунин, Хань Чжэн.

С официальной речь от имени ЦК КПК выступил еще один член ПН Политбюро ЦК КПК, руководитель партийной Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД) Чжао Лэцзи.

Отметим, что съезд официального женского движения в КНР начал свою работу сразу по завершении XVII съезда Всекитайской федерации профсоюзов (ВФП). Участие в том и другом съездах всех членов ПК Политбюро говорит о той важности, которая уделяется в КНР развитию различных общественных движений.

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Политика Китая
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