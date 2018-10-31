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Саакян напомнил посредникам, что Карабах должен участвовать в переговорах

Политика

Бако Саакян отметил необходимость внедрения механизмов, направленных на сохранение режима прекращения огня, назвав это одним из ключевых компонентов обеспечения стабильности и мира в регионе

Саакян напомнил посредникам, что Карабах должен участвовать в переговорах
Иллюстрация:  president.nkr.am

Степанакерт, 31 октября 2018, 01:58 — REGNUM  Президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян принял 30 октября сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США), личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Как сообщает пресс-служба президента НКР, были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, ситуации на границе между Арцахом (Нагорным Карабахом) и Азербайджаном, а также последних тенденций.

Уточняется, что Бако Саакян в очередной раз подтвердил приверженность официального Степанакерта мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, вновь подчеркнув необходимость восстановления полноценного переговорного формата и участия Нагорного Карабаха во всех этапах урегулирования конфликта.

Бако Саакян отметил необходимость внедрения механизмов, направленных на сохранение режима прекращения огня, назвав это одним из ключевых компонентов обеспечения стабильности и мира в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые за долгое время сопредседатели Минской группы ОБСЕ 31 октября лично проведут мониторинг режима прекращения огня на границе Нагорного Карабаха и Азербайджана.

Читайте ранее в этом сюжете: Посредники по Карабаху проведут мониторинг режима прекращения огня

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Нагорно-карабахский конфликт
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