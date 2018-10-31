В Пекине обсудили российско-китайское гуманитарное сотрудничество

Пекин, , 01:57 — REGNUM В Пекине состоялось очередное, 19-е заседание российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которое провели ее сопредседатели — вице-премьеры правительств двух сторон Татьяна Голикова и Сунь Чуньлань, сообщает 30 октября Синьхуа.

Стороны констатировали успешное поступательное развитие двусторонних контактов, особо отметив предстоящее 70-летие установления дипломатических отношений между СССР и КНР, практическую реализацию Манифеста о вечной дружбе между молодежью Китая и России, а также совместную работу в рамках двух крупных механизмов межрегионального сотрудничества — «Северо-Восток КНР — Дальний Восток РФ» и «Волга — Янцзы».

В рамках заседания прошла церемония учреждения Российско-китайской ассоциации по сотрудничеству в сфере телевидения и по запуску онлайн-рубрики гуманитарных связей и сотрудничества России и Китая на платформе мобильного приложения. Вице-премьеры также приняли участие в подписании девяти соглашений по двустороннему сотрудничеству.