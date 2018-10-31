Президент Молдавии Додон прибыл в Москву: его примет Путин

Москва, , 01:25 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон прибыл с официальным визитом в Москву. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Додона, визит продлится до 1 ноября.

Согласно его программе, Додону предстоят встречи с президентом России Владимиром Путиным, патриархом Московским и всея Руси Кириллом, председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Ожидается также встреча со спецпредставителем президент России по взаимодействию с Молдавией Дмитрием Козаком.

Президент Молдавии также выступит перед студентами Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова и встретится с представителями российских СМИ.

В пресс-службе Кремля сообщили, что на переговорах Путина с Додоном будут рассмотрены вопросы сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.

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