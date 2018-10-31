Небензя назвал ответственных за срыв Киевом Минских соглашений

Нью-Йорк, США, , 01:43 — REGNUM Европейский союз и США являются ответственными за то, что украинские власти не выполняют Минские соглашения, заявил российский постпред при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам российского дипломата, Киев не выполняет Минские соглашения и назвал виновных:

«В том, что киевская власть не выполняет Минские договоренности, виноваты вы — ЕС и США».

Напомним, Минские соглашения были согласованы 11—12 февраля 2015 года на саммите в Минске главами так называемой нормандской четверки — России, Германии, Франции и Украины и подписаны контактной группой — представителями Украины, России, ДНР, ЛНР и ОБСЕ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 31 октября, в Минске впервые состоится заседание Мюнхенской конференции по безопасности, на которую приедет украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко, а также главы европейских стран, представители Европейского союза и НАТО.

На этом мероприятии Киев собирается вновь поднять вопрос о вводе миротворцев в Донбасс, а также выскажется по теме «милитаризации Азовского моря Россией».

Читайте ранее в этом сюжете: В Минске Украина поставит вопросы Азовского моря и миротворцев — эксперт

Читайте развитие сюжета: Небензя: Киеву выгоден властный вакуум в ДНР