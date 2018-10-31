Пушков: Либеральная элита простит Хиллари Клинтон всё

Москва, , 01:04 — REGNUM Либеральная элита США готова прощать Хиллари Клинтон всё, включая даже расистские высказывания, которые не прощаются другим, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Заявив, что все политики-афроамериканцы «похожи один на другого», Х. Клинтон позволила себе куда более расистскую шуточку, чем невинное замечание, сделанное Мегин Келли. Но насчёт Хиллари истерики не будет: она любимица либеральной элиты, ей все простят. Безграничное лицемерие», — заявил сенатор.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1057368113770049536

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября американская журналистка Мегин Келли, известная в России по интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, была уволена с должности ведущей телеканала NBC за расистские высказывания, которые она якобы произнесла во время эфира программы Today Show. Тогда журналистка посетовала, что в нынешние времена «блэкфейс» на Хэллоуин (театральный грим, который представляет собой карикатурное изображение лица чернокожего) вызовет неодобрение в обществе, хотя в ее детстве с этим не было проблем.

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