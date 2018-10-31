Назван источник «запаха революции» в США

Москва, , 01:01 — REGNUM Черно-белое восприятие мира, которое насаждают США, пришло во внутреннюю политику страны и угрожает запахом революции. Об этом 30 октября рассказал член Совета Федерации Константин Косачев в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Гражданские войны большей частью начинаются после революций. На ум приходит известная шутка, что Соединенные Штаты — единственная страна, где не может произойти цветной революции, потому что там нет посольства США. Если уж и в США начинает попахивать революцией и гражданской войной, что-то очевидно идет не так в самих Соединенных штатах Америки», — сказал он.

Причина происходящего, по мнению Косачева, заключается в насаждении на протяжении многих лет в американском обществе, да и в глобальном контексте, исключительно черно-белого восприятия мира.

«Из внешней политики, а вслед за этим и из внутренней политики США уходят краски, нюансы, когда что-то может казаться лучше, что-то хуже, что-то кажется более приемлемым, что-то менее приемлемым», — отметил член Совета Федерации.

По его словам, в умах американских политиков сейчас доминирует единственный тезис — кто не с нами, тот против нас.

«И это выражается в бомбах, которые рассылаются оппонентам, желании бомбить страны, которые осмеливаются проявлять нелояльность по отношению к Соединенным Штатам. И вот эта черно-белая окрашенность современного мира начинает уже возвращаться в США той самой атмосферой неприятия инакомыслия, неприятия политических, экономических, каких угодно оппонентов, и, в конечном итоге, провоцирует те самые конфликты, на которые уже начинает намекать американская элита», — считает Косачев.

Напомним, о поляризации американского общества заявил ведущий программы, депутат Госдумы Вячеслав Никонов.

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