«Глупость или измена?» — каждый день звучит в США

Москва, , 00:24 — REGNUM Современные США имеют общие черты с перестройкой в СССР и предреволюционной Российской Империей, заметил 30 октября депутат Госдумы, ведущий программы «Большая игра» Вячеслав Никонов.

«Америка поляризована по тем моментам, по которым никакого компромисса быть не может. По вопросу, например, веры. Сторонники [президента США Дональда] Трампа, очень многие из них, особенно из Движения чаепития, считают, что [Барак] Обама или Хиллари Клинтон попадут прямо в ад. Противники Трампа так не считают. Они не считают, что Трамп попадет в ад, потому что они не верят ни в Бога, ни в дьявола, ни в ад, ни в рай», — сказал он.

Америка разделена, отметил Никонов, по вопросам права на жизнь, по вопросам абортов, однополых браков и многим другим.

«Это противоречия очень сильные. И то, что прозвучало в России в конце 1916 года — «Глупость или измена?» — постоянно, каждый день звучит в Соединенных штатах Америки», — заметил ведущий программы.

В своем вопросе гостю программы он резюмировал свои наблюдения фразой «запах возможной гражданской войны в США».

Известное выражение «Глупость или измена?» было сказано во время разоблачительной речи в Государственной думе 1 ноября 1916 года Павлом Милюковым, будущим министром иностранных дел Временного правительства.